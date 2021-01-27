Собчак раскритиковали за откровенное фото в леопардовом купальнике

https://static.news.ru/photo/84172e10-605b-11eb-9309-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак оказалась в эпицентре внимания после публикации откровенного фото в леопардовом купальнике на Мальдивах. Телеведущая сидит на песке спиной к камере и показывает оголённую нижнюю часть тела.

Снимок Ксения Собчак сопроводила ироничной подписью:

Жалко, конечно, что всё лучшее у меня позади. С другой стороны, скоро сороковник, чего ещё ожидать самой от себя, кроме таких фото?

Поклонники экс-ведущей «Дома-2» немедленно разделились на два лагеря. Одни стали наперебой осыпать Собчак комплиментами, восхищаться её фигурой, отмечать сексуальность телеведущей. «Вот бы у всех было такое „позади“ в почти сороковник», «Ксения, как ты успеваешь быть такой умной и красивой», написали льстецы в комментариях.

Другие просто задохнулись от негодования и осыпали ведущую язвительными насмешками. «И она баллотировалась в президенты», «Ксения, говорят, что голова — это задняя часть носа, так что всё лучшее у вас действительно позади», «Судя по всему, всё лучшее — это сандалии?», наперебой соревновались в колкостях подписчики.

Ксения Собчак не раз провоцировала пользователей неординарными снимками и высказываниями. Чего только стоит её способность пошутить над собой, даже когда маленький сын сравнил знаменитую маму с лошадью. Несмотря на это, у Собчак отличный вкус, она любит красивые, романтичные и женственные наряды и всегда восхищает ими поклонников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак во время беседы с актёром Никитой Ефремовым призналась, что когда-то вела довольно раскрепощённый образ жизни — часто выпивала и появлялась в таком виде в обществе. По словам телеведущей, однажды произошёл случай, после которого она решила завязать с алкоголем.