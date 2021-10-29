Собчак предложила продавать алкоголь только людям с высшим образованием

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что продавать алкоголь в РФ нужно только людям с высшим образованием. В интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич она заявила, что россиянам, имеющим высшее образование, нужно также дать возможность легально покупать наркотики.

Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что, то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом, — поделилась ведущая.

Она добавила, что не видит разницы между теми, кто «ужирается» водкой и тем, кто «покурил травку». При этом она назвала тех, кто употребляет марихуану более «безопасными».

Ранее Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. Она заявила, что получает более $4 млн в год (280 млн рублей). При этом телеведущая уточнила, что её доход никак не связан с Министерством культуры.

Собчак замужем за художественным руководителем театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Она добавила, что является самой богатой супругой чиновника.