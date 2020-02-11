https://static.news.ru/photo/30469264-4c5a-11ea-8158-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак первый выпуск своего шоу «Док Ток» на Первом канале посвятила сёстрам Хачатурян. Ведущая пыталась разобраться не только с тем, как бороться с домашним насилием, но и с тем, почему оно возникает в семье.

Экс-кандидат в президенты подробно расспрашивала мать девочек Аурелию Дундук, как получилось, что она связалась с таким жестоким человеком, как Михаил Хачатурян, и почему не защитила своих девочек. Для наглядности в студии демонстрировался фильм-реконструкция истории семьи Хачатурян с актёрами в главных ролях.

Историю продемонстрировали с момента знакомства Аурелии с отцом своих будущих детей, который в середине 90-х был криминальным авторитетом. При этом, как заявила сопровождавшая Аурелию Дундук психолог, ведущие заново и заново заставляли переживать мать девочек травмирующую ситуацию.

Новый формат шоу не позволил превратить его в традиционную передачу с криками, обвинениями и драками. Собчак быстро утихомирила экспертов, пытавшихся обвинить мать девочек в том, что она приехала в Москву за «богатой и сытой жизнью».

Это аморально — обвинять человека в том, что он хочет жить хорошо, — безапелляционно заявила телеведущая.

В итоге гости студии пришли к выводу, что жертвы домашнего насилия парализованы страхом перед своим мучителем, зачастую у них нет выбора. как не было и у матери сестёр Хачатурян, которой уж пригрозил убить дочек, если она не уйдёт из дома. Но как им помогать, вопрос остаётся очень расплывчатым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеканал RTVI упрекнул новое шоу с телеведущей Ксенией Собчак. По мнению итальянского вещателя, это плагиат одного из проектов RTVI.