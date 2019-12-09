https://static.news.ru/photo/8f208e58-1a22-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак и певица Алсу побывали в отдалённой деревне Уяндыково в Башкирии. В этой деревне родился отец Алсу — Ралиф Сафин.

Гостей ждали, для них накрыли стол, в качестве одного из угощений был традиционный чак-чак. К приезду знаменитостей местные жители подготовили танец. Собчак и Алсу присоединились к танцующим, сплясали, а после отправились кататься на белых лошадях, сообщает «Башинформ». Телеведущая даже пошутила над своей схожестью с лошадкой, которая её везла.

Официальная причина визита не раскрывается. Интересно, что Алсу пользователи в соцсетях горячо приветствовали на родине отца, а к визиту Собчак отнеслись очень прохладно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт Ксении Собчак, который заработал в предвыборную президентскую кампанию, закрылся. Это может говорить о том, что телеведущую больше не интересует политическая карьера.