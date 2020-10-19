СМИ узнали, что директор Конкина бросила новорождённого сына

https://static.news.ru/photo/40070a60-129a-11eb-84dc-fa163e074e61_660.jpg Елена Переслени Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Подруга покойной жены актёра Владимира Конкина Аллы Елена Игошина рассказала о тёмных пятнах в биографии его концертного директора Елены Переслени. Соратница Конкина, утверждавшая, что у неё нет детей, якобы оказалась матерью-кукушкой.

По словам Игошиной, от брака с итальянцем у Переслени родился мальчик, который оказался слепым. И она отказалась от него сразу после рождения, оставив младенца на попечение папы.

Я в шоке от цинизма Переслени, которая утверждает, что у неё нет детей. Мальчика воспитал отец-итальянец, юноша вырос талантливым. Когда он был маленьким, она с ним не общалась, а когда стал известным музыкантом, стала к нему ездить, — разоблачила директора Конкина Елена Игошина в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» .

Подруга покойной жены Конкина уверена, что Переслени «влезла в семью» актёра, доведя его супругу до депрессии. Не каждый, считает Игошина, может выдержать соперницу в доме.

Она даже хотела, чтобы Бог её прибрал. Видимо, жить ей было невыносимо, — делилась приятельница Аллы Львовны.

Внуки Конкина подтвердили, что с появлением в их семье концертного директора отношения со знаменитым дедушкой стали разваливаться. Дарья Конкина считает, что это именно Елена запрещала Конкину общаться с родными.

Мы всегда прекрасно проводили время с бабушкой и дедушкой. Но потом всё как-то начало разваливаться. Не знаю, что произошло. Появилась Лена, — заявила девушка в эфире ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Конкин опроверг слухи о романе со своим концертным директором Еленой Переслени. Актёр заявил, что всё это «неправда».