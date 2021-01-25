СМИ: инородный предмет в теле мог погубить стилиста Пугачёвой и Киркорова

https://static.news.ru/photo/ab7fe274-5f31-11eb-a205-fa163e074e61_660.jpg Александр Шевчук Фото: alex_shevchuk_stylist/instagram.com

Российский стилист, эксперт моды и бизнесмен Александр Шевчук умер из-за инородного предмета в своём теле, заявили журналисты. Мужчина скончался из-за осложнений, развившихся после операции — хирурги извлекали некую вещь из прямой кишки покойного.

После процедуры гражданина отправили в реанимацию, однако спасти его не удалось, передаёт «Московский Комсомолец». В день госпитализации Шевчук находился дома с двумя мужчинами (их имена не раскрываются). Они связались с подругой стилиста и рассказали, что самочувствие модного эксперта ухудшилось.

Приехавшая на место женщина увидела, что у её знакомого началось кровотечение. Прибывшие через некоторое время медики скорой помощи констатировали у Шевчука некроз тканей. Оперативники начали проверку по факту смерти мужчины.

Среди клиентов звёздного стилиста, которому недавно исполнилось 54 года, были Алла Пугачёва, Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров и другие. Также он гримировал зарубежных звёзд — моделей Линду Евангелисту и Надю Ауэрманн, актрису Миру Сорвино и актёра Жан-Клода Ван Дамма.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно в ночь на 25 января. Трагическую новость сообщила певица Лайма Вайкуле. В Instagram она выложила совместный со стилистом снимок с трогательной подписью, а позже в комментариях сообщила о том, что тот ушёл из жизни, писал NEWS.ru.