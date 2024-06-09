Слухи о браке и ребенке от Бойко, роман с Куценко: куда пропала Порошина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер и музыкант Гоша Куценко сообщил, что его бывшая супруга Мария Порошина втайне сыграла свадьбу. Правда ли, что артистка замужем, что известно об их отношениях с Куценко, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о возможном замужестве Порошиной

В интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ Куценко рассказал, что Мария Порошина втайне вышла замуж два месяца назад.

Не так давно появились слухи, что актриса состоит в отношениях с Ярославом Бойко. Разговоры об их романе начались еще во время съемок в сериале «Всегда говори „всегда“». Бойко во время программы задали вопрос о потенциальной свадьбе с артисткой, но он лишь ответил, что у него нет причин торопиться с предложением руки и сердца.

При этом Куценко заявил, что сердце Порошиной действительно занято.

«Она вышла замуж два месяца назад», — сказал Гоша корреспондентам передачи.

Первым официальным мужем Порошиной стал актер Илья Древнов — они прожили вместе 17 лет и развелись в 2018 году. В этом браке у артистов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира.

Вскоре после развода Порошина родила пятого ребенка — сына Андрея. Личность его отца актриса скрывает, известно только, что это не Древнов — он доказал в суде, что не имеет отношения к отцовству.

Мария Порошина скрывала не только отца сына, но и не публиковала фотографии ребенка. Впервые она показала лицо наследника в эфире программы «Судьба человека».

По данным «Экспресс-газеты», отцом ребенка может быть актер Ярослав Бойко. Однако артисты никогда не подтверждали эту информацию.

Что известно об отношениях Порошиной с Куценко

Мария Порошина со своим первым гражданским супругом актером Гошей Куценко познакомилась на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ. Вскоре между ними вспыхнул роман, и они стали жить вместе. В 1996 году у них родилась дочь Полина.

Артисты прожили вместе пять лет, после чего разошлись. Гоша Куценко в программе «Судьба человека» заявил, что ответственность за расставание лежит на нем. По его словам, он не смог устоять перед многочисленными соблазнами.

«Меня соблазнили. Тогда я практически не пил и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: „Дурак! Кто же о таком рассказывает?“ Она тогда была молодец, не стала меня прощать, и мы расстались», — объяснил актер.

Их дочь Полина Куценко пошла по стопам родителей. Она выступает в театре и снимается в российских фильмах.

Как прославилась Порошина

Мария Порошина родилась в Москве в творческой семье. Ее отец был профессиональным танцором и солистом хореографического ансамбля «Березка». Мама выступала как оперная певица. После развода родителей мать артистки вышла замуж за актера Дмитрия Назарова, который уделял большое внимание развитию падчерицы.

После окончания средней школы Порошина поступила в Школу-студию МХАТ, но через два года была отчислена руководителем актерского курса Олегом Табаковым с формулировкой «за профессиональную непригодность». Затем она поступила и окончила Щукинское театральное училище.

Активно сниматься актриса начала в 90-е годы, однако известность к ней пришла после съемок в сериале «Всегда говори „всегда“». Затем она снялась в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2008 году за роль в фильме «На пути к сердцу» артистка получила премию «Золотой орел». За свою карьеру она снялась почти в 80 кинокартинах. В 2022 году Порошина получила звание «Заслуженная артистка Республики Южная Осетия».

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