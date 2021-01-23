Слова Акиньшиной о феминистках вызвали споры среди звёзд

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Актриса Оксана Акиньшина заявила, что женщины по своей природе не могут быть равными мужчинам, поэтому идеи феминизма не имеют смысла, а само явление — «проблемы некрасивых женщин». Высказывание актрисы вызвало разногласие среди звёзд.

Оксана, конечно, перегнула палку. Для красивых женщин это тоже актуально. Красивая — значит, уверенная в себе, рассчитывает только на себя. Я эту фразу прочитала, она меня рассмешила, но я сама так не считаю, — цитирует teleprogramma.pro телеведущую Дану Борисову.

Она добавила, что сама считает себя «ближе не к агрессивному феминизму». При этом она поддерживает это движение, так как не считает, что «женщина является приложением к её спутнику».

Готовить и сидеть дома — не моё, — заявила Борисова.

Противоположного мнения придерживается блогер Олеся Малибу, которая полностью поддержала позицию Акиньшиной. Более того, по её словам, феминистки «выглядят жалкими в её глазах».

Мы живём в патриархальном государстве, и феминизм у нас неактуален. И отдельные представители общества ещё пытаются что-то доказать, но как мы видим, это всё безуспешно. Я за патриархат в классическом виде, Владимира Путина и патриарха Кирилла. Меня устраивает, когда мужчина обеспечивает свою семью, любит ее, защищает, заботится о ней, — заявила Малибу.

Она также посоветовала феминисткам сходить к психологу и решить свои психологические проблемы, одной из которых, по словам Малибу, является то, что они пытаются соперничать с представителями сильного пола и пытаются доказать, что они круче.

С Малибу согласен певец Данко, рассказавший о своём отрицательном отношении к феминизму. По его словам, такие идеи ведут к разрушению.

Это явление противоречит биологической сущности женщины. Если она не под контролем мужской логики, то это просто опасно. Если феминисткам давать много прав, то они начинают рушить семьи, государства, — заявил артист.

По его мнению, женщины более подвержены эмоциям, поэтому больше «счастья» ей принесёт «подчинение» мужчине.

Как сообщал NEWS.ru, боец ММА из России Анастасия Янькова рассказала, как относится к феминизму. По её словам, в РФ у этого слова есть что-то категоричное, что отличается от его первоначального значения.