Российская девушка-боец ММА рассказала о своём отношении к феминизму

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Боец ММА из России Анастасия Янькова рассказала, как относится к феминизму. По её словам, в РФ у этого слова есть что-то категоричное, что отличается от его первоначального значения.

Она отметила, что против категоричности во всём и считает феминизм прекрасным явлением, рассказала она в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

Как отличить равноправие от жесткого феминизма? Во-первых, слово феминизм не несёт в себе ничего негативного. Это прекрасное слово. Но, к сожалению, сейчас в России оно имеет славу чего-то категоричного, далекого от изначально смысла этого слова, — подчеркнула она.

В России феминизм плохо воспринимают, потому что он проходит свою крайнюю точку, уверена она.

Есть религия, а есть религиозные фанатики. Нельзя судить о религии по какой-то группе людей фанатиков, которые ушли в крайность. Я не буду с пеной у рта доказывать, что мы одинаковы, что я буду драться с мужчинами в соответствующей весовой категории. Природа так устроена, что мы разные, — добавила Янькова.

Она отметила, что мужчина будет сильнее женщины из свилей весовой категории. Сама она считает себя слабее среднестатистического мужчины, который сможет поднять больше тяжестей.

Нормальное восприятие феминизма у нас — вопрос времени. Я хочу, чтобы у мужчин и женщин были равные права. Например, чтобы женщины не получали меньше мужчин за одну и ту же работу, — заключила она.

Как ранее сообщал NEWS.ru, народная артистка РФ Лариса Долина эмоционально высказалась о феминистках, которые утверждают, что женщина может быть счастлива без любви.