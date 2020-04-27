Лариса Долина негативно высказалась о феминистках

https://static.news.ru/photo/30f93c7c-88a3-11ea-9b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РФ Лариса Долина эмоционально высказалась о феминистках, которые утверждают, что женщина может быть счастлива без любви.

Так говорят только глупые женщины. Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано Господом Богом, — отметила певица в интервью «Известиям».

По её словам, любовь является главным стимулом для любой женщины. Именно поэтому она считает, что феминистки просто пытаются привлечь к себе внимание.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер и директор Долиной Илья Спицын не смог назвать размер её ежемесячной пенсии. Исполнительница не знает, какую сумму ей должно государство.