Слава Марлоу рассказал, как директор школы таскала его за волосы

Битмейкер и музыкальный продюсер Слава Марлоу (Артём Готлиб) рассказал, что столкнулся с насилием во время учёбы в новосибирской школе. По его словам, директору не понравилась его причёска и она перед всеми оттаскала его за волосы, пишем Сиб.фм.

Исполнитель учился в школе № 99 в Новосибирске. Он признался, что никогда её не любил, а после претензий к его яркой внешности негативное отношение только усилилось.

Меня хотели вышвырнуть из школы за покрашенные волосы. Перед всеми одноклассниками директриса меня трясла на линейке, — поделился он воспоминаниями в программе Юрия Дудя «вДудь».

По его словам, в школе ему также не нравилась жизнь по расписанию и поборы на подарки учителям. Как рассказал Марлоу, он даже пропустил школьный выпускной, потому что не хотел сдавать деньги.

Я не пошёл на выпускной, потому что надо было сдавать по 15 или 18 тысяч на школьный выпускной. Из них типа 50% идёт на подарок учителям, — сказал он.

Труд его мамы-психотерапевта не стоил того, чтобы заработанные ею деньги отдавать на презенты школьным педагогам. В результате свой выпускной он провёл в компании родительницы.

Начинающий певец широко известен как битмейкер рэпера Алишера Валеева, он же Моргенштерн. Треки к самым известным его хитам делал именно Марлоу.

Этой весной он обнародовал на YouTube клип на песню «Ты горишь как огонь», ставшую популярной до выхода ролика. При этом наплыв зрителей оказался настолько большим, что счётчик видеохостинга на некоторое время «подвис». Как сообщалось, спустя полчаса после премьеры клипа под ним отображалось всего три просмотра, в том время как число лайков перевалило за 115 тысяч.