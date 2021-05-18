«Скоро большая годовщина»: Самойлова и Джиган сделали свадебное фото

https://static.news.ru/photo/f7b8754a-b7d6-11eb-a7c8-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова опубликовала в своём Instagram романтичную фотографию, сделанную на свадьбе друзей.

Самойлова и Джиган посетили мероприятие, которое прошло на Мальдивах. Модель и рэпер сделали снимок на фоне украшенной цветами арки, стоящей на берегу моря. Вместе с ними сфотографировались три дочери и сын.

В следующем году у нас будет большая годовщина — 10 лет. Сегодня, побывав на свадьбе друзей, прямо захотелось отметить как следует. Уже с четырьмя детьми! — посмеялась Самойлова.

Поклонники порадовались за пару, отметив, что Самойлова и Джиган многое пережили вместе и стали настоящей семьёй.

Ранее стало известно, что рэпер Джиган не появился на дне рождения супруги Оксаны Самойловой и одной из дочерей из-за коронавируса. Жена музыканта планировала отметить праздник с размахом, однако из-за COVID-19, который выявили у рэпера в последний момент, пришлось устроить тихий семейный вечер. Шикарный праздник она пообещала организовать позже.