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Шоу-бизнес

Шурыгину довели «до слёз» после операции по увеличению груди

05:21, 30 ноября 2020
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Диана Шурыгина впервые показалась на публике после того, как ей сделали операцию по увеличению груди. На вечеринке в тот же вечер девушку довели «до слёз».

Как пишет StarHIt, Шурыгина в сопровождении своего спутника пришла на вечеринку в честь празднования дня рождения продюсера Дианы Бичаровой, проходившую в одном из караоке-клубов Москвы.

Шурыгина рассказала журналистам, что уже чувствует себя хорошо, хот вынуждена пока носить корсет для поддержки бюста. Уже в понедельник девушка собирается на приём к хирургу.

Между тем, один из гостей вечеринки, не знавший об операции, которую сделали Шурыгиной, подошёл и крепко ей обнял, причинив девушке боль.

До слез было больно. Завтра поеду к доктору, — сказала Шурыгина.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Диана Шурыгина поругалась со своим возлюбленным, миллионером Денисом Ребровым. Причиной разлада в отношениях стала подруга Шурыгиной Виктория Ляхоцкая. Шурыгина узнала, что она отправилась на свидание с Ребровым. В окружении пары рассказали, что девушка была в ярости и устроила Реброву скандал.

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