Шура рассказал о роли, которую ему предлагал Эльдар Рязанов Певец Шура рассказал, что должен был сыграть Кикимору в фильме Эльдара Рязанова

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Певец Шура

Певец Шура рассказал, что должен был сыграть Кикимору в фильме режиссера Эльдара Рязанова, сообщает «Газета.Ru». Артист сообщил, что папка со сценарием того фильма до сих пор лежит у него дома. Он отметил, что имеет проблемы с запоминанием прозы, поэтому учил текст для своей небольшой роли целый год.

У меня до сих пор лежит папка сантиметров 15 — большой сценарий от великого Эльдара Рязанова, который предлагал у него сниматься. Если бы он не ушел от нас так рано, я бы сыграл в его фильме Кикимору. Я год учил текст: хотя его не так много, но для меня это сложно. <...> Как бы смешно ни звучало, но мне очень сложно учить прозу. Я могу стихи выучить, но прозу — никак! — рассказал Шура.

Музыкант также добавил, что часто отказывался от съемок в кино и участия в спектаклях даже за большие гонорары.

Певец Шура ранее признался, что не может иметь детей. По словам артиста, за 46 лет жизни у него было множество романов, интрижек и влюблённостей, однако вредные привычки и болезни не позволили ему обзавестись наследником. Он также рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, из-за пагубных привычек, ошибок молодости и продолжительной борьбы с раком он практически стерилен. Помимо этого, существует вероятность рождения ребёнка с инвалидностью.