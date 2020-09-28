Шукшина обратилась к Путину с жалобой на российские программы о звёздах

https://static.news.ru/photo/4762cb4a-01c0-11eb-afea-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Актриса Мария Шукшина написала жалобы в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла, в которых обвинила «Пусть говорят», «Прямой эфир» и «Звёзды сошлись» в развращении народа.

По её словам, эти проекты заражают россиян «вирусом бескультурья».

Масс-медиа давно стали антинародными, антигуманными, антигосударственными! Это медленное убийство души человека, его внутреннего света, данного при рождении! И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат, — цитирует «Экспресс газета» артистку.

Она добавила, что не только телевидение, но и Сеть, эстрада и даже театр способствуют «распространению» этой болезни.

Как ранее писал NEWS.ru, Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призвала их перестать «продавать свои страдания», ходя по ток-шоу, и попросила простить актёра.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.