Шукшина упрекнула скорбящих «на диване у Малахова» родственников Захарова

https://static.news.ru/photo/f9888168-af16-11ea-aa47-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российская актриса Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призвала их перестать «продавать свои страдания», ходя по ток-шоу, и попросила простить актёра.

Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым — Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю. Я не понимаю, как можно продавать свои страдания, — написала актриса на своей странице в Instagram.

Она посоветовала близким погибшего пережить своё горе в церкви, в кругу родных и близких. Шукшина считает, что продавая память о Сергее Захарове «Малаховым и Борисовым», родственники жертвы ДТП поступают не по-людски.

Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут пользы. Примите его деньги в помощь маме и внучке, которым Сергей помогал... Поверьте, Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых с таким грузом, — уверяет знаменитость.

Артистка считает, что Ефремов наказал сам себя и до конца своих дней теперь будет «бичевать себя». Она заявила, что никогда не поймёт тех, кто обнимался и фотографировался с актёром, а теперь обрушился на него с гневными речами, «стараясь побольнее ударить по лежачему».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее телеведущий Владимир Познер объяснил, что дело Ефремова вызвало такой интерес, потому что он — публичный человек и известная личность. Знаменитости, по словам журналиста, всегда вызывали у людей больший интерес, чем, например, обсуждение экономических вопросов. Что касается самой аварии, то Познер выразил надежду, что актёр получит такое наказание, как если бы это преступление совершил обычный человек, писал NEWS.ru.