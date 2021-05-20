«Московский вечер»: Шпица в чёрном платье восхитила фанатов

https://static.news.ru/photo/e4dae454-b97e-11eb-9bec-96000091f725_660.jpg Катерина Шпица Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Катерина Шпица опубликовала новый снимок на своей странице в социальной сети Instagram. Девушка надела длинное чёрное платье и сфотографировалась рядом с мотоциклом на одной из улиц вечерней Москвы. Фанаты восхитились очередным образом кумира.

Прекрасны улицы Москвы, Екатерина идентична, с прорывом лёгким красоты, балует каждый взор столичный, — посвятил ей короткое стихотворение подписчик под ником grekost.

«Ух какая красота», «Супер кадр!», «Вот это осиная талия», «Ну какая ты статуэточка», не унимались поклонники. Автор снимка — её муж Руслан Панов.

Ранее Шпица опубликовала в Instagram фото с отдыха на Сейшельских островах, продемонстрировав шоколадный загар. На снимке актриса позирует на фоне пальм, сидя на песке. На ней только соломенная шляпа и яркий купальник.