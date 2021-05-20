Елена Воробей рассказала о тайном замужестве и планах забеременеть

https://static.news.ru/photo/1f44b286-b980-11eb-9a33-96000091f725_660.jpg Елена Воробей Фото: vorobei_elena/instagram.com

Российская артистка Елена Воробей рассказала журналистам, что тайно вышла замуж. Возлюбленным звезды стал чиновник. На пальце знаменитости пресса заметила крупный перстень. По словам актрисы, обручальное кольцо не должно быть «малюсеньким», как в её случае. Себя Воробей считает человеком сцены, отсюда и креатив, передаёт KP.RU.

Она добавила, что с избранником прошла много испытаний, встретились будущие супруги неслучайно. Недавно юмористка заставила кавалера пройти пешком 25 км, хотя мужчина совсем не спортивный человек. Собеседница заметила , что вот так «плавно» они и подошли к ЗАГСу. Любопытно, что звезда хочет ребёнка от своего нового мужа. Комментируя планы забеременеть, Воробей заявила, что они «работают в этом направлении».

По информации «Экспресс газеты», мужем Воробей якобы является 50-летний Сергей Евтухович и у него есть взрослые дети от прошлого брака. Самой Елене 53 года. У неё есть 18-летняя дочь София. С новым избранником артистка готовилась к замужеству несколько месяцев, иногда интригуя СМИ заявлениями о предстоящих торжествах, которые пройдут тайно. Невеста даже показывала на камеру свадебный наряд: красивое платье со стразами за 200 тысяч рублей и 8-килограммовую белую шубу. Но зимой 2021-го из-за COVID-19 у жениха церемонию пришлось перенести.

Ранее сообщалось, что российский актёр Денис Матросов откровенно рассказал о причинах развода с коллегой по цеху Марией Куликовой. Они прожили в браке 14 лет. По мнению артиста, отношения частично разрушила занятость супругов. Усугубили ситуацию «козни» со стороны некоторых людей из окружения пары. Но главной своей ошибкой звезда считает то, что не уделял любимой женщине достаточного внимания.