Елена Воробей рассказала о тайном замужестве и планах забеременеть

Российская артистка Елена Воробей рассказала журналистам, что тайно вышла замуж. Возлюбленным звезды стал чиновник. На пальце знаменитости пресса заметила крупный перстень. По словам актрисы, обручальное кольцо не должно быть «малюсеньким», как в её случае. Себя Воробей считает человеком сцены, отсюда и креатив, передаёт KP.RU.
Она добавила, что с избранником прошла много испытаний, встретились будущие супруги неслучайно. Недавно юмористка заставила кавалера пройти пешком 25 км, хотя мужчина совсем не спортивный человек. Собеседница
По информации «Экспресс газеты», мужем Воробей якобы
Ранее сообщалось, что российский актёр Денис Матросов откровенно рассказал о причинах развода с коллегой по цеху Марией Куликовой. Они прожили в браке 14 лет. По мнению артиста, отношения частично разрушила занятость супругов. Усугубили ситуацию «козни» со стороны некоторых людей из окружения пары. Но главной своей ошибкой звезда считает то, что не уделял любимой женщине достаточного внимания.