Шоумен Дворцов объяснил, связано ли молчание о Галкине с Пугачевой Шоумен Сергей Дворцов: звезды не говорят о Галкине, так как боятся Пугачевой

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Артисты не говорят плохо о Галкине, потому что боятся получить ответную негативную реакцию от его супруги Аллы Пугачевой, сказал NEWS.ru шоумен Сергей Дворцов. По его словам, половина бомонда переживает, что Примадонна все еще может вернуться в Россию и начать сводить счеты по старой привычке.

Половина бомонда боится, как бы Алла Борисовна не вернулась и не дала всем, кто плохо говорит про нее или ее мужа, увесистых люлей, — сказал Дворцов.

Второй причиной, почему артисты молчат о Галкине, продюсер назвал политику. По его словам, тема иноагентов является нежелательной в шоу-бизнесе.

Сейчас мало кто высказывает свою позицию в отношении иноагентов. Поэтому молчать будут и все те, кому он сделал гадости, а таких людей не мало, и те, у кого с ним хорошие отношения, чтобы не навредить себе, — отметил Дворцов.

Третья причина молчания звезд о Максиме Галкине, по словам шоумена, — колкие и неприятные шутки юмориста, которые он позволяет себе публично, унижая других.

Ранее стало известно, что 12 июня дома у старшего брата Максима Галкина Дмитрия прошли обыски. Telegram-канал «112» утверждал, что оперативные действия в доме Галкина на Рублевке были связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого он является. При этом РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что обыски у брата Галкина прошли в связи с сокрытием двойного гражданства.