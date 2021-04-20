Шоу «Маска» бьёт все рекорды рейтинга на отечественном ТВ

https://static.news.ru/photo/5e693820-a246-11eb-92d1-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/maskantv/

Шоу «Маска» побило собственный рекорд и стало самым рейтинговым на отечественном телевидении за последние несколько лет. Рейтинг выпуска, вышедшего в воскресенье, 18 апреля, составил 7,2%, доля в аудитории 18+ — 22,7.

Также «Маска» стала лучшим эфирным событием этого года среди зрителей от 25 до 59 лет с рейтингом 6,3% и долей 23%. В момент снятия маски Носорога Кириллом Туриченко доля в аудитории 18+ достигла 33,9% (рейтинг 8,2%), чего не было на российском телевидении за последние несколько лет, сообщается в Instagram проекта.

В ближайшее воскресенье, 25 апреля, зрителей шоу «Маска» ждёт новое разоблачение очередного героя. Страсти накаляются, поскольку среди исполнителей, по мнению телезрителей, остались самые сильные и загадочные участники.

Российское шоу «Маска» смотрят и за рубежом. Зрители бывших стран СНГ болеют за любимых исполнителей и гадают, кто может скрываться в том или ином облачении.

Как сообщалось ранее, артист в костюме Зайца на шоу «Маска» на телеканале НТВ сумел покорить не только российскую, но и молдавскую публику. Неизвестный пока вокалист исполнил хит Dragostea din tei молдавской группы O-Zone, чем завоевал себе поклонников за рубежом.