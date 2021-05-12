Шоу Эллен Дедженерес уйдёт с экранов после 19 сезонов

https://static.news.ru/photo/2ebbd830-b3c6-11eb-972a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ellenshowrussia

Американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего ток-шоу. Передача уйдёт с экранов в США после 19 сезонов. Последний выпуск выйдет в эфир в 2022 году, рассказала звезда в личном Instagram-аккаунте.

По её словам, с 2003 года зрители увидели свыше трёх тысяч эпизодов. В студии Дедженерес беседовала со знаменитыми актёрами, музыкантами, а в сентябре 2015-го гостьей программы стала первая леди США Мишель Обама — супруга лидера государства Барака Обамы (2009–2017).

Следующий 19-й сезон шоу станет для меня последним. <...> Прошедшие 18 лет изменили мою жизнь. <...> И её изменили вы, [зрители], и я благодарна вам за то, что вы были с нами, <...> за смех, за танцы, за слёзы. Шоу стало невероятным опытом для меня, — заявила Дедженерес.

Журналистка добавила, что закрытие шоу не связано с нашумевшими обвинениями в дискриминации и абьюзе, хотя и признаёт, что скандал повлиял на проект. Эллен отметила, что пока не знает, чем займётся после ухода. По её словам, она хотела бы попробовать себя в сфере кинематографа и уделять больше внимания охране природы, передаёт The Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант в эфире своей передачи на Первом канале пошутил над ситуацией вокруг премии «Золотой глобус» и посоветовал организаторам мероприятия брать пример с жюри шоу «Маска». Он напомнил, что в США недовольны тем, что жюри не отражает в должной мере разнообразие американского общества.