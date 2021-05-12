Шоу Эллен Дедженерес уйдёт с экранов после 19 сезонов

Американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего ток-шоу. Передача уйдёт с экранов в США после 19 сезонов. Последний выпуск выйдет в эфир в 2022 году, рассказала звезда в личном Instagram-аккаунте.
По её словам, с 2003 года зрители
Следующий 19-й сезон шоу станет для меня последним. <...> Прошедшие 18 лет изменили мою жизнь. <...> И её изменили вы, [зрители], и я благодарна вам за то, что вы были с нами, <...> за смех, за танцы, за слёзы. Шоу стало невероятным опытом для меня, — заявила Дедженерес.
Журналистка добавила, что закрытие шоу не связано с нашумевшими обвинениями в дискриминации и абьюзе, хотя и признаёт, что скандал повлиял на проект. Эллен отметила, что пока не знает, чем займётся после ухода. По её словам, она хотела бы попробовать себя в сфере кинематографа и уделять больше внимания охране природы,
Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант в эфире своей передачи на Первом канале пошутил над ситуацией вокруг премии «Золотой глобус» и посоветовал организаторам мероприятия брать пример с жюри шоу «Маска». Он напомнил, что в США недовольны тем, что жюри не отражает в должной мере разнообразие американского общества.