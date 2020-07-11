Шнуров написал стихи о Фургале и назвал губернатора «хорошим мужиком»

https://static.news.ru/photo/630f0650-c373-11ea-b384-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров на своей официальной странице в социальной сети опубликовал стихи об арестованном губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале. Лидер группы «Ленинград» назвал задержанного политика «хорошим мужиком», который «не бздит», то есть - не боится.

Шнуров отметил в стихотворении, что Фургал критически высказывался в адрес правящей партии «Единая России» и с политической точки зрения выступал «на правом фланге». При этом, отметил ленинградский поэт, губернатор жил «по понятиям».

Нет, он далеко не ангел \ Бизнесмен, как следствие бандит \ Задымили по церквам кадила \ И менты вертелись как ужи \ если власть кого-то посадила \ Видимо, хороший был мужик, — высказался в поэтической форме Шнуров в Instagtram.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку Фургала. По предварительным сведениям, в митинге приняли участие от 5 до 35 тысяч человек.