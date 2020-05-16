Шевчук в свой день рождения пожелал здоровья Киркорову

https://static.news.ru/photo/f0da4940-97a4-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Юрий Шевчук Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Легенда российского рока и фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук 16 мая отмечает 63-летие. В свой день рождения он по традиции уезжает в свой деревенский дом под Санкт-Петербургом и отмечает его в узком кругу друзей. В этот раз он оказался там гораздо раньше из-за режима самоизоляции и пообщался с журналистами. Артист рассказал, почему так и не помирился с Киркоровым и почему он так редко появляется на телевидении.

Нас многие спрашивают: почему нас мало на ТВ. Почему мы не участвуем в концертах огромных, гламурных, почему я с Киркоровым не помирюсь... А ведь его охрана спасла, бедолагу, эвакуировала от грозного ЮЮ. Ну, ладно, дай Бог ему здоровья и всей нашей попсе не болеть, не кашлять. Зовут нас на передачи какие-то, но они все, уж не хочу ругаться, плоские какие-то, склочные — не буду же я какие-то дрязги разбирать чьей-то личной жизни, — отметил Шевчук в беседе с KP.RU.

Шевчук также рассказал, как проводит время в самоизоляции после того, как весенние концерты юбилейного гастрольного тура «ДДТ» пришлось перенести на осень. Артист не теряет оптимизма и уверен, что коронавирус пройдёт и группа отыграет все свои концерты. По словам Шевчука, раньше он не так серьёзно относился к коронавирусу и выразил благодарность врачам, которые ведут борьбу за жизни людей.

Как писал NEWS.ru, в самоизоляции выяснилось, что футболист Дмитрий Тарасов оказался неплохим баскетболистом.