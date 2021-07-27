Шестилетняя дочь Пескова и Навки станцевала под хит Губина

Фигуристка Татьяна Навка поделилась видеороликом, на котором её шестилетняя дочь Надя танцует под хит Андрея Губина «Ночь». Видео олимпийская чемпионка опубликовала в сторис Instagram.

Маленькая Надя занимается не только танцами, но и вокалом: Навка уже хвасталась в социальных сетях тем, что на третьем занятии у её дочери получилось исполнить песню Рэя Чарльза Hit the road Jack.

Татьяна Навка познакомилась со своим будущем мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым в 2010 году. Четыре года пара предпочитала не афишировать свой роман, но после рождения Нади в 2014 году влюблённые перестали скрывать свои отношения и спустя год поженились. У шестилетней Нади есть старшая сестра Александра от предыдущего брака Навки с фигуристом Александром Жулиным. У Пескова от предыдущих отношений четверо детей, в жизни которых он принимает активное участие.

Ранее Татьяна Навка негативно высказалась о гимнастах, одетых в «женские» спортивные купальники. Фигуристка выразила надежду, что «её дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма».