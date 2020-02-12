Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые после смерти Жанны Фриске вышел в свет с новой возлюбленной. С дизайнером Екатериной Тулуповой он живёт уже три года, однако только сейчас решил появиться с ней вместе на публике, тем самым подтвердив слухи об их романе.
Тулупова является идейной вдохновительницей женского клуба «Креативные завтраки». На одном из девичников и был замечен Дмитрий, которого пригласили туда в качестве ведущего. Совместные снимки влюблённых появились на её странице в Instagram.
Получилось абсолютно феерично. И не потому что один из ведущих — мой любимый мужчина Дмитрий Шепелев, хотя нельзя этого исключать. А потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это — огромное удовольствие! — заявила девушка.