https://static.news.ru/photo/aec3991e-4d9c-11ea-a686-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые после смерти Жанны Фриске вышел в свет с новой возлюбленной. С дизайнером Екатериной Тулуповой он живёт уже три года, однако только сейчас решил появиться с ней вместе на публике, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Тулупова является идейной вдохновительницей женского клуба «Креативные завтраки». На одном из девичников и был замечен Дмитрий, которого пригласили туда в качестве ведущего. Совместные снимки влюблённых появились на её странице в Instagram.

Получилось абсолютно феерично. И не потому что один из ведущих — мой любимый мужчина Дмитрий Шепелев, хотя нельзя этого исключать. А потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это — огромное удовольствие! — заявила девушка.

Среди участников этого вечера была и свадебный организатор Мария Романовская. Не исключено, что именно она будет распорядителем на будущей свадьбе Дмитрия и Екатерины, отмечает KP.RU.

Ранее Шепелев признался, что познакомился со своей новой возлюбленной благодаря детям. У Екатерины есть дочка Лада, и они вместе с сыном ведущего Платоном ходили в один детский сад, писал NEWS.ru.