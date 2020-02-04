https://static.news.ru/photo/ab9b59c2-4755-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Шеннен Доэрти Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американская актриса Шеннен Доэрти призналась, что у неё диагностировали рак груди в терминальной четвёртой стадии.

У 48-летней звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные» пять лет назад был найдено онкологическое заболевание. Тогда актриса сумела победить болезнь, но она вернулась снова.

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Сиднеева в эфире собственной авторской программы призналась, что больна раком груди. Врачи диагностировали у неё в ноябре 2019 года заболевание во второй стадии развития. Сиднеева рассказала, что едва не погрузилась «в тяжёлое состояние» из-за мыслей о недуге. В эфире программы присутствовала журналист Катерина Гордеева, создавшая документальный фильм «Победить рак». Женщины обсудили, почему тема онкологии табуирована в российском обществе.

Ранее NEWS.ru писал, что звезда сериала «След» Ольга Копылова болела раком груди. Актриса призналась, что недуг был обнаружен 2012 году. Она прошла четыре курса химиотерапии. Копылова рассказала, что во время лечения не переставала сниматься, несмотря на то что у неё выпали волосы, брови и ресницы.