Шеff: у Оксимирона слабенькие тексты, новый альбом — среднего качества

Певец, продюсер, один из родоначальников хип-хоп-культуры в России Влад Валов (Мастер Шеff) в беседе с NEWS.ru раскритиковал творчество Мирона Фёдорова (Оксимирона). Качество нового альбома музыканта «Красота и уродство» он оценил как «так себе средненькое», тексты треков рэпера назвал «слабенькими». 50-летний Шеff не согласился с мнением фанатов Оксимирона о том, что в новой пластинке он выступил борцом с системой. По мнению Влада Валова, Мирон скорее похож на бизнесмена средней руки.

Тексты Оксимирона слабенькие, темы нераскрытые. Рифма ради рифмы. Сам Оксимирон напоминает мне человека, который последние несколько лет благополучно жил за границей, а на родину вернулся исключительно с целью продать подороже свой музыкальный альбом. Так себе, средненького, кстати, качества. Он похож на бизнесмена средней руки, но уж точно не на борца с системой, — заявил Шеff.

Валов отметил, что не видит «ничего криминального» в текстах Оксимирона и не понимает причин, по которым глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить его творчество на экстремизм. Того же мнения Шеff придерживается о треках Noize MC, которые он назвал «нормальным альтернативным роком» и «безобидным детским лепетом».

Ранее российский рэпер Роман Чумаков (Жиган) призвал Следком проверить творчество не только Оксимирона и Noize MC, но и других исполнителей, которые, по мнению музыканта, негативно воздействуют на молодёжь, а также предложил свой вариант наказания для нарушителей закона. Жиган признался, что «скидывал бы их в шахту и заливал бетоном». Продюсер Александр Толмацкий, отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл (1983–2019), не согласился с Жиганом. В беседе с NEWS.ru он заявил, что молодые музыканты «сами перерастут это» и запрещать их песни не стоит. Продюсер сравнил проверки рэперов, которые проводит СК РФ, с «ловлей мышей в стоге сена».