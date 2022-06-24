«Шатунов стал 16-м»: почему солисты «Ласкового мая» умирают один за другим Проклятие, совпадения, карма из-за ссоры основателей группы: NEWS.ru узнал, как объясняют череду смертей участников коллектива они сами и их вдовы

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец Юрий Шатунов

Скоропостижная смерть солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, который ушёл из жизни в 48 лет из-за проблем с сердцем, стал 16-й трагедией в истории группы, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Алексей Остудин. Череда ранних смертей в легендарном коллективе — это проклятие, совпадения или карма из-за ссоры основателей группы продюсера Андрея Разина и автора хитов Сергея Кузнецова? Об этом мы узнали у самих участников «Ласкового мая» и вдовы одного из них.

«Ничто не предвещало его смерти»

По мнению Алексея Остудина, творчество солиста группы «Ласковый май» стало «явлением в отечественной культуре», а сам Юрий Шатунов был «артистом счастливой судьбы». Критик подчеркнул, что можно любить или не любить группу «Ласковый май», но нельзя отрицать тот факт, что «эта музыка вошла в нашу культуру», с «Ласкового мая» фактически и начался российский шоу-бизнес.

В 1990-е на отечественной сцене выступали десятки коллективов, но такое «фанатское сумасшествие» было только вокруг «Ласкового мая», самым популярным солистом которого был, конечно, Юрий Шатунов.

«Ласковый май» — это, конечно, явление на отечественной эстраде. Популярность группы стала сочетанием факторов: песен автора Сергея Кузнецова и грамотного менеджмента Андрея Разина и Аркадия Кудряшова, развивших музыкальную группу оренбургского детдома до всенародных масштабов. И, конечно, замечательное обаяние Юры Шатунова как солиста, его узнаваемый голос. Все эти факторы сложились в то, что стало народной любовью, — рассказал NEWS.ru Алексей Остудин.

По воспоминаниям критика, Юрий Шатунов был очень простым в общении и не чувствовал себя забытым публикой: он оставался «одним из самых высокооплачиваемых корпоративных артистов». Остудин подчеркнул, что в материальном плане «у Юры всё было хорошо».

Друг детства Юрия Шатунова экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков в разговоре с NEWS.ru рассказал о Юрии Шатунове как о светлом, добром и талантливом человеке. По словам Серкова, в последний раз он общался с Шатуновым за пять дней до его смерти и «ничто не предвещало» трагедии.

Юра находился на позитиве, говорил о своих предстоящих концертах. Всё было хорошо, ничто не предвещало [смерти Шатунова], — отметил Сергей Серков.

Что было причиной ранних смертей участников «Ласкового мая»

По подсчётам Алексея Остудина, смерть Юрия Шатунова стала 16-й в истории группы.

Барабанщик «Ласкового мая» Игорь Игошин (1972–1992) погиб в 20 лет, выпав из окна. Клавишника Михаила Сухомлинова (1974–1993) застрелили в 19-летнем возрасте. Солист Юрий Барабаш погиб в автоаварии в 22 года. Клавишник Арвид Юргайтис (1969–2005) погиб во время пожара в 36 лет. Бас-гитарист Вячеслав Пономарев (1970–2007) умер после болезни в 37 лет. В 38 лет не стало клавишника Алексея Бурды (1974–2012), причиной его смерти называли пищевое отравление.

Солист Юрий Гуров (1971–2012) погиб в автоаварии в 41 год. Клавишник Игорь Анисимов (1973–2013) умер от полученных в драке ножевых ранений в 40 лет. Директор и продюсер группы Рашид Дайрабаев (1967–2013) скончался в 46 лет от инфаркта. В 49 лет ушёл из жизни Евгений Закуваев (1963–2013), руководивший организованным Андреем Разиным центром для талантливых сирот «Ласковый май». Сын Андрея Разина Александр (2001–2017) умер в 16-летнием возрасте из-за внезапной остановки сердца. Клавишник Александр Прико (1973–2020) скончался от осложнений после заболевания коронавирусом в 47 лет. Продюсер Алексей Мускатин (1961–2021), также имевший отношение к коллективу (в его музыкальной студии в Москве «Ласковый май» записывал песни) умер от тяжёлой болезни в 59 лет.

Фото: Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС 1 мая 1989 года. На концерте в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве

О том, что «над Юрием Шатуновым нависла опасность», около 10 лет назад сказала в одном из интервью гражданская жена клавишника Алексея Бурды Карина Бурда. В беседе с NEWS.ru женщина объяснила, что череда трагедий с участниками коллектива — это, по её мнению, «никакие не совпадения», а «метафизика, никакого колдовства и магии».

Проклятие или совпадения

Карина Бурда считает, что «Андрей Разин напрасно в 1990-е поссорился с автором песен „Ласкового мая“ Сергеем Кузнецовым».

Всё в мире — это энергия. Энергия группы изначально была направлена на созидание. Огромный сгусток энергии, который собирал внимание людей. После ссоры и страшной обиды внутри группы эта же энергия стала разрушать, — рассказала Карина Бурда.

Карина Бурда рассказала, что в 2012 году «пыталась помирить Андрея Разина и Сергея Кузнецова и предупреждала обоих, что смерти могут продолжиться». Разин, утверждает она, «поначалу отмахивался», но после гибели сына «выглядел напуганным» и согласился поехать в Оренбург для примирения с Кузнецовым. По мнению Бурды, «они должны помириться и направить энергию на созидание».

К Сергею Кузнецову я сама лично ездила. И он был готов мириться. Мы собирались ехать к нему с Разиным. Но накануне поездки Разин почему-то перестал отвечать на мои телефонные звонки, а затем вообще сменил номер телефона, — высказала сожаление Карина Бурда.

Она подчеркнула, что расстроена смертью Юрия Шатунова, но «не удивлена», так как «предупреждала, что трагедии будут продолжаться».

Непонятно, почему [участники группы уходили в раннем возрасте]. Некоторые имели проблемы с алкоголем, неустроенностью в жизни. Происходили несчастные случаи. Но Юрка [Шатунов]... Я не знал, что у него могут быть глобальные проблемы с сердцем, он никогда не был замечен в пристрастиях к алкоголю или разнузданном образе жизни. Я никогда его не видел пьяным, — отметил Алексей Остудин.

Жена экс-солиста «Ласкового мая» Сергея Серкова Мила Серкова призналась NEWS.ru, что возмущена разговорами о «странных ранних смертях» в коллективе. Она заявила, что «нет никакого проклятия», а внезапную смерть Юрия Шатунова назвала трагедией.

Судьба у человека такая. К тому же он трудяга, у него было много концертов. По два с половиной часа на сцене пел вживую. Было очень много перелётов, переездов. У всех артистов жизнь такая: очень эмоциональная, полная сложностей. Это тоже надо во внимание принимать, — сказала Мила Серкова.

Фото: Артем Краснов/ТАСС Цветы и портрет певца Юрия Шатунова у школы-интерната № 2, где он вырос

Алексей Остудин и супруги Серковы согласились с мнением поклонников Юрия Шатунова о необходимости установки памятника артисту на его родине в Оренбурге.

Обязательно нужно увековечить память Юрия Шатунова. Он народный артист: люди его любят, у многих детство и юность прошли под песни Юрия Шатунова, — говорит Мила Серкова.

Алексей Остудин добавил, что Шатунов «стал символом того, как мальчик из детдома может достичь успеха». Памятник певцу критик назвал «хорошей мотивацией и примером для сирот и для детей с трудной судьбой», тем более что «регион гордится Юрой, который там родился и вырос».