SHAMAN призвал не вешать ярлык патриотизма на песню «Встанем»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец, музыкант SHAMAN призвал не вешать ярлыки и не давать определения музыке. По его словам, песня «Встанем» не задумывалась, как патриотическая, она была просто сделана от души. Артист добавил, что композиция моментально ушла в народ после событий 24 февраля, так как она получилась сильной на подъем, пишет «360».

Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения, — заявил музыкант.

SHAMAN отметил, что процесс написания песни «Встанем» кардинально отличается от других 200, которые он написал за 15 лет. По его словам, он сочинил хит на одном дыхании, «будто кто-то надиктовал». Артист также считает, что его творчество сейчас вышло на новый уровень.

Звездный юрист Алексей Алешкин раскритиковал современного исполнителя SHAMAN за то, что он, акцентируя свое внимание на патриотизме, носит дреды, которые являются элементом американской культуры. Он заявил, что ему приятнее слушать песни Николая Расторгуева и Олега Газманова. Алешкин убежден, что патриотизм стоит показывать, начиная с имени на русском языке, иначе образ выглядит не конгруэнтно.