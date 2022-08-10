«Американская культура»: звездный юрист раскритиковал рэпера SHAMAN Юрист Алешкин раскритиковал рэпера SHAMAN за дреды

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Ярослав Дронов/ShaMan

Звездный юрист Алексей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс» признался, что ему приятнее слушать песни Николая Расторгуева и Олега Газманова, чем треки современного рэпера SHAMAN. Он добавил, что акцентирующий свое внимание на патриотизме музыкант носит дреды, такой стиль правозащитник отнес к американской культуре.

Для меня Расторгуев и Газманов приятней на слух и дреды не носят — это же американская культура, — признался Алешкин.

В России SHAMAN прославился благодаря своему хиту «Я русский», однако, по мнению юриста, патриотизм стоит показывать, начиная с имени на русском языке. Иначе, убежден Алешкин, образ выглядит не конгруэнтно.

Правозащитник также предположил, что творчество музыканта пытаются искусственно продвинуть в массы. По его мнению, продюсеры и сам SHAMAN пытаются выдавать желаемое за действительное, однако создать ореол популярности у них получается не очень хорошо.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал бывшего участника шоу «Голос» певца SHAMAN лучшим претендентом на участие в Евровидении от России. По его мнению, композиция артиста «Я русский» вселяет гордость за страну и подкупает своей искренностью. Музыкант с такими вокальными данными точно понравится аудитории песенного конкурса.