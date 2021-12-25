Шаляпин засветился с копией покойной жены

Певец и ведущий Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram совместный снимок с коллегой по цеху Натальей Красановой, с которой они вместе выступят на публике в роли дедушки Мороза и Снегурочки. Многие поклонники удивились сходству девушки с бывшей женой Шаляпина.

Сегодня с Наташей Красановой поработали Снегурочкой и дедушкой Морозом на новогоднем корпоративе, — подписал снимок Шаляпин.

Многие порадовались за артиста и пожелали ему успехов, но нашлись и те, кого смутило сходство знакомой Шаляпина и его покойной жены Татьяны Дэвис.

Красивая девушка, на вашу жену похожа, — написала одна из подписчиц.

Известно, что Прохор Шаляпин стал вдовцом через месяц после свадьбы. Его жена, владелица сети адвокатских контор Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в США.

Ранее в ходе совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис её родителям. Недвижимость была приобретена за 70 миллионов рублей незадолго до смерти Дэвис.

Он добавил, что эти квартиры были оформлены на него сразу после покупки. Он также рассказал, что не собирается претендовать на наследство, так как не имеет на это никакого морального права. При этом Шаляпин назвал себя бедным человеком.