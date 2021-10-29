Шаляпин не собирается возвращать родителям покойной жены 4 её квартиры

В ходе совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной певец и ведущий Прохор Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис. Недвижимость была приобретена за 70 миллионов рублей незадолго до смерти Дэвис.

Не собираюсь никому ничего возвращать, — сказал Шаляпин.

Он добавил, что эти квартиры были оформлены на него сразу после покупки. Он также рассказал, что не собирается претендовать на наследство, так как не имеет на это никакого морального права. При этом Шаляпин назвал себя бедным человеком.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает в год. В интервью YouTube-шоу «Есть вопросики» с блогером Идой Галич она заявила, что получает более $4 млн в год (280 млн рублей). При этом Собчак уточнила, что её доход никак не связан с Министерством культуры.

Она сказала, что является женой чиновника и ей приходится декларировать свой доход. Собчак замужем за художественным руководителем театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Она добавила, что является самой богатой супругой чиновника.