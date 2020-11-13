Шаляпин опубликовал последнюю фотографию Колтового с Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/caf7d7fe-2739-11eb-b88d-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева и Александр Колтовой Фото: leratv/instagram.com

Прохор Шаляпин поделился фотографией, на которой запечатлён ведущий канала НТВ Александр Колтовой, погибший при крушении самолёта в Подмосковье.

Певец принял участие в программе «Звёзды сошлись», которая оказалась последней для Колтового. Выпуск, посвящённый участникам проекта «Ты — супер!», покажут в эфире 15 ноября.

Эта программа последняя в биографии телеведущего Саши Колтового, через сутки после съёмок он трагически погиб. Царство небесное Саше и сил близким. Берегите жизнь, друзья! — написал Шаляпин в своём Instagram.

На снимке ведущий улыбается вместе с Лерой Кудрявцевой в окружении участников шоу.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева шокирована вестью о гибели Александра Колтового. По её словам, тот очень любил самолёты и неоднократно звал её с собой в полёт. Кудрявцева отметила, что несколько дней у неё щемило сердце, но она не могла понять причину. Сейчас она корит себя, что «наезжала» на партнёра за то, что тот её перебивал.

41-летний телеведущий проектов «Звёзды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Подмосковье. Вместе мужчиной на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.

Борт вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе. Через некоторое время у самолёта отказал и загорелся двигатель. Колтовой подал аварийный сигнал и попытался посадить машину. После жёсткой посадки самолёт был полностью объят огнём. Следователи считают, что авиакатастрофа могла произойти из-за сломанного винта самолёта.