Шаляпин изменял Цымбалюк-Романовской с Копенкиной

https://static.news.ru/photo/88173ece-9478-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Прохор Шаляпин обманывает своих поклонниц. На самом деле он до сих пор встречается с 64-летней Ларисой Копенкиной. Такое заявление сделала бывшая девушка звезды Татьяна Гудзева.

Он не расходился с Копенкиной, до сих пор с ней в отношениях. Я предоставила видео, которое мне прислал её сын Юрий. Он так же, как и я, недолюбливает Прохора. Хочет, чтобы мать перестала с ним общаться. Хочу открыть всем глаза на то, что Прохор — альфонс, — заявила девушка в эфире программы «На самом деле».

По её словам, музыкант, находясь в отношениях с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, всё равно встречался с Копенкиной. Она считает, что бизнесвумен ищет своему любовнику женщин, которые отписывают исполнителю своё имущество.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова перестала скрывать возлюбленную своего сына. Ей оказалась 40-летняя женщина.