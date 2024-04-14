SHOT: сеть сосисочных Харламова снова проиграла суд поставщику булочек SHOT: поставщик второй раз отсудил деньги у сети сосисочных Гарика Харламова

Фото: Global Look Press

Гарик Харламов

Telegram-канал SHOT сообщает, что сеть закусочных «Хот Дог Бульдог», принадлежащая известному комику Гарику Харламову, снова проиграла суд и будет вынуждена выплатить около 60 тысяч рублей за неоплаченные булочки. Как указывает канал, пекарня «Хлеб на радость» выиграла дело, которое было принято к рассмотрению еще прошлым летом.

По данным СМИ, сотрудники пекарни утверждали, что поставляли свежие булочки для заведений сети с 2021 по 2022 год, однако им не оплатили 310 тысяч рублей. Согласно версии SHOT, сначала пекарня выиграла дело и получила около 800 тысяч рублей, но потребовала дополнительно еще 100 тысяч на оплату услуг адвоката.

В сообщении канала говорится, что суд вынес решение в пользу пекарни «Хлеб на радость», поэтому сеть «Хот Дог Бульдог» должна будет заплатить 58 тысяч судебных издержек. Также канал выяснил, что было открыто исполнительное производство в отношении сети из-за задолженности за связь.

Как пишет SHOT, некоторое время назад судебные приставы также начали производство после того, как сеть «Хот Дог Бульдог» проиграла суд компании «Кантриком», которая занимается услугами связи для бизнеса. По данным канала, компания юмориста задолжала 58,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова завязалась дружба. Речь идет о совместной работе над фильмом «Теща».