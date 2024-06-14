Сестра Жанны Фриске вернулась в «Блестящие» после смерти двух сестер Потерявшая двух сестер Наталья Фриске выступит с «Блестящими» на Премии Муз-ТВ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наталья Фриске

Наталья Фриске, сестра покойной звезды поп-группы «Блестящие» Жанны Фриске, вернулась в группу после смерти двух сестер. На красной дорожке Премии Муз-ТВ артистка призналась, что ей волнительно выступать на сцене спустя столько лет, передает корреспондент NEWS.ru. Тем не менее артистка отметила, что согласилась на это предложение сразу.

Не знаю, кому [пришла эта идея], но согласилась сразу. <...> Спустя столько лет [выступать с «Блестящими»] волнительно, — поделилась она.

О смерти Татьяны Гончаренко, двоюродной сестры Жанны и Натальи Фриске, стало известно 23 мая. Она умерла от рака на 40-м году жизни. Женщина сражалась с болезнью 14 лет, но в этот раз у нее случился новый рецидив — с метастазами в печень и позвоночник.

Летом 2022 года Фриске собирала деньги на лечение родственницы. Тогда Гончаренко понадобился срочный курс химиотерапии. Однако лечение в Турции ее не спасло. В начале мая 2024 года исполнительница сообщила о плохом состоянии сестры. Метастазы пошли по всему организму. Фриске уточнила, что лечение за границей ничего не дало Татьяне, а медики только «вытягивали деньги».

Это не первый случай онкологии в семье Жанны Фриске. В 2011 году от рака умерла ее тетя, а в 2015-м от опухоли мозга скончалась и сама певица.