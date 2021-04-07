Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое видео с сыном певицы

https://static.news.ru/photo/2cd6d84e-97c4-11eb-98e8-96000091f725_660.jpg Наталья Фриске Фото: vk.com/friskunchik_fun

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram редкое архивное видео с сыном умершей звезды Платоном. Мальчику 7 апреля исполняется восемь лет.

Платоша, наш любимый мальчик, поздравляем тебя с твоим праздником. <...> Мы будем ждать, когда ты подрастёшь. Ты всё поймёшь и придёшь к нам. Знай, мы тебя любим и ждём, — написала родственница почившей исполнительницы под своим постом.

На кадрах ролика Платон имитирует игру на барабанах. Наталья добавила, что Жанна очень любила, когда её наследник танцевал или что-нибудь исполнял на музыкальных инструментах. Сестра Фриске отметила, что ребёнок перенял талант от ушедшей из жизни матери.

Накануне телеведущий Дмитрий Шепелев поздравил своего сына от Жанны Фриске с восьмилетием. Однако не все поклонники оценили трогательный пост отца. В своём Instagram он опубликовал совместную фотографию с Платоном и отметил, что именно в этот день восемь лет назад после рождения врачи попросили сопроводить мальчика на осмотр. Основная претензия касается того, что Шепелев никак не упомянул свою бывшую возлюбленную и мать Платона Жанну Фриске. Певица скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Она боролась с опухолью головного мозга. У неё остался ребёнок от Шепелева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возлюбленная Дмитрия Шепелева родила ему второго сына. Роды обошлись ему в крупную сумму. Избранница ведущего Екатерина Тулупова рожала в элитном роддоме Лапино, где, как правило, любят становиться мамами звёзды. Палата в медучреждении обходится будущим родителям в полмиллиона рублей в день.