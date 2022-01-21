Семья Абдулова сделает ДНК-тест внебрачного сына актёра

Семья советского актёра Александра Абдулова захотели познакомиться с предполагаемым внебрачным сыном артиста Александром Ковалем. Гражданская супруга Абдулова Виктория Лановская и вдова брата известного артиста Альбина готовы провести ДНК-тест, чтобы доказать или опровергнуть родство актёра с молодым человеком, сообщила «Комсомольская правда».

Дело в том, что несколько дней назад прессе стало известно , что в пиджаке Абдулова был найден снимок маленького мальчика. Фото прислала швея, которая работала с актёром в Одесской киностудии. У них был короткий роман, после чего она вернулась в Казахстан, а он в Москву. Позднее девушка родила мальчика и прислала его фото Абдулову, но тот не ответил, хоть и сохранил его на всю жизнь.

Когда гражданская жена артиста нашла снимок, его опубликовала газета «Комсомольская правда» с призывом откликнуться, если кто-то узнает ребёнка на фото. Сам Александр Коваль узнал себя на фото и связался с редакцией. Его мать подтвердила ему, что у неё был роман с Абдуловым в 1986 году. Он тогда был женат. Актёр снимался в фильме «Десять негритят».

После того, как я нашла фото, сердцем чувствовала, что не стоит стирать пиджак и сдавать в химчистку. Теперь нужно отдать его и сигарету на анализ в лабораторию, — поделилась экс-возлюбленная Абдулова.

Александр также высказал желание проверить своё родство с покойным артистом. Но на наследство звезды не претендует, даже если родство будет доказано.

Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство, — сказал он.

По его словам, он хорошо зарабатывает.

Ранее композитор Игорь Крутой признал своего внебрачного сына Якова. Слухи о четвёртом, внебрачном сыне Крутого появились два года назад, когда одна из дочерей композитора опубликовала совместное фото с Яковом и другими детьми. Сам артист никак не прокомментировал внезапное появление молодого человека в кругу семьи.