Анна Семенович взбудоражила поклонников сочным снимком из ванной

https://static.news.ru/photo/246e5f96-08b9-11eb-98a8-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Певица Анна Семенович, которая вынужденно сидит в заточении из-за заражения коронавирусом, коротает время, занимаясь привычными и любимыми делами. Она поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором видно, как звезда принимает ванну с солью.

Артистка вызвала восторг почитателей, сфотографировавшись в стиле ню. Правда, всё самое сокровенное она прикрыла мочалкой. Но это не помешало любителям её волнующих форм разглядеть на её груди небольшую привлекательную родинку.

Хватило сил принять мою любимую ванну с солью! Какое это удовольствие. Кстати, ванна с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов, — подписала Семенович откровенный снимок в Instagram.

Она поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что чувствует их любовь, а заодно дала ряд советов по профилактике коронавируса. Оказалось, что, столкнувшись с ним лично, она изучила много информации на этот счёт.

Интернет-пользователи ответили певице добрыми пожеланиями. Они назвали её очаровательной, шикарной и «сочной, как спелый персик». Некоторые поинтересовались, «где бельишко», предложив потереть спинку и помечтав попасть к звезде «на массаж с шампусиком». Впрочем, были и те, кто упрекнул певицу за то, что та могла бы и прикрыться вместо того, чтобы показывать «срамоту».

О том, что Семенович заразилась коронавирусом и оказалась на домашнем карантине, стало известно в начале октября. Как писал NEWS.ru, она чувствует себя сносно: у неё нет температуры и тяжёлого состояния, а есть «просто слабость».