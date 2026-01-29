Семенович раскрыла секрет своего эффективного похудения

Певица Анна Семенович призналась в беседе с RT, что правильные пищевые привычки, в том числе отказ от фастфуда и другой вредной еды, помогли ей эффективно похудеть. По словам звезды, ее путь к преображению начался с визита к врачу, который назначил обследования и анализы.

Где-то пять лет назад контролировать вес стало сложно. А строгие диеты и спорт давали временный результат. Я поняла, что причину надо искать изнутри — и только вместе с врачами. Я прошла все обследования, сдала анализы, и у меня нашли инсулинорезистентность. Именно она мешала уходить весу. Врач назначил мне лечение. И оно скорректировало проблему, — рассказала Семенович.

Она отметила, что после этого у нее ушла тяга к вредной пище и появились ресурсы на увеличение физической нагрузки. Семенович рассказала, что стала больше двигаться и ежедневно гулять. Все это в совокупности позволило не просто похудеть, но и удержать комфортный вес. По словам певицы, сейчас от своего отражения она получает огромное удовольствие.

Ранее Семенович призналась, что ей иногда трудно удержаться от употребления сладостей и калорийных блюд. Артистка подчеркнула, что любит поесть, но старается поддерживать стройную фигуру, чтобы хорошо выглядеть на сцене.