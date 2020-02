https://static.news.ru/photo/1aac88ae-45e4-11ea-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Селена Гомес Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Селена Гомес рассказал National Public Radio, как музыкант Джастин Бибер подавлял её в отношениях и почему она рада «пойти дальше».

Гомес призналась, что её прошлогодний хит Lose You to Love Me («Оставить тебя, чтобы полюбить себя») посвящён концу семилетних отношений с Бибером.

Опасно жить с менталитетом жертвы. Это (жизнь с Бибером. — NEWS.ru) не было неуважительным ко мне, но я чувствую, что стала жертвой определённого давления, — ответила Гомес, уточнив, что говорила об эмоциональном насилии.

Исполнительница назвала отношения с Джастином Бибером «одной из самых сложных частей своей жизни».

Как писал NEWS.ru, летом 2020 года Гомес признали самым популярным блогером в Instagram. Посты певицы набирали больше лайков, чем чьи-либо.