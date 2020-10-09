Звезда хита «Экспонат»: Шнуров сделал из «Ленинграда» секту

https://static.news.ru/photo/13fe1d0e-0a4e-11eb-a6ad-fa163e074e61_660.jpg Алиса Вокс Фото: instagram.com/alisavox

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, известная по хиту «Экспонат», призналась, что страдает от перепадов настроения. По её словам, уже полтора года она лечится от клинической депрессии. Винит в этом певица Сергея Шнурова — лидера коллектива «Ленинград», который она покинула несколько лет назад.

Артистка в очередной раз заявила о крайне сложном характере музыканта, а ныне медиадеятеля и политика, назвав того хорошим манипулятором.

Сделал из «Ленинграда» секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, всё это было ложью. Просто я раньше всех это поняла, — сказала Вокс в интервью для YouTube-канала «Изнанка. Женщины».

В 2016 году певица покинула группу, объявив о начале сольной карьеры. Комментируя её решение, Шнуров тогда заявил, что их пути разошлись из-за обострившейся у Вокс «звёздной болезни» и что он не умеет работать с «богинями», которых собственноручно лепит из «средних певичек».

В марте 2019 года Шнуров официально объявил о роспуске коллектива. Однако с тех пор «Ленинград» по-прежнему выпускает песни и клипы, а также выступает на корпоративах.

О нынешней обстановке среди бывших соратников Вокс много рассуждать не стала. Но вспомнила о том, как это было прежде. Шнуров, по её словам, порой был чрезмерно эмоциональным. При этом он манипулировал участниками коллектива.

Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своём номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, ведь раньше-то он мне помогал и я ему как бы должна, — поделилась воспоминаниями певица.

После того случая, отметила она, ей было эмоционально очень плохо. Она «плакала так, что потеряла голос», а вдобавок ко всему поссорилась с мужем. Тогда, утверждает она, между ней и Шнуровым окончательно испортились отношения, а здоровье пошатнулось.

Вокс добавила, что у неё диагностировали аутоиммунное заболевание, из-за чего вокалистке постоянно требуется терапия.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вокс назвала характер Шнурова авторитарным. По словам артистки, ей было тяжело из-за переменчивого настроения, присущего музыканту, что в конечном итоге стало причиной её ухода.