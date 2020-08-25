Самбурская рассказала о предложении хирурга исправить ей кривые ноги

https://static.news.ru/photo/83e6edd2-e74c-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настасья Самбурская на своей странице в Instagram рассказала о «возмутительном» общении с хирургом. Некто, представившись доктором, предложил актрисе сделать липосакцию внутренних поверхностей коленных суставов, чтобы исправить кривизну ног.

Переписку с доктором Самбурская также опубликовала в Сети вместо со своим ответом.

@samburskaya

Кривизну мозгов себе исправьте. У меня явное отсутствие показателей к липосакции, — нахамила актриса незнакомцу.

Впрочем, звезда «Универа» сама дала повод к такому предложению: только недавно она написала о своих комплексах, связанных с внешностью. Она пожаловалась на критику, которая сопровождает её внешние данные «всю жизнь». А в конце Самбурская попросила всех быть внимательнее к своим словам и не говорить лишнего детям, чтобы у них не появлялись такие комплексы.

Поклонники не оценили перепалку актрисы с хирургом. Одни негативно восприняли жалобы артистки на внешность, другие решили, что такими выходками она просто хочет привлечь к себе внимание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Универа» Настасья Самбурская опубликовала фото, где она похудела на 4 кг. Об этом с гордостью сообщила подписчикам сама актриса.