Сафонов октазался играть с Хаматовой в спектакле «Современника»

https://static.news.ru/photo/58980614-d637-11ea-93cd-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Сафонов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Приглашённый актёр Кирилл Сафонов отказывается выходить на сцену «Современника» вместе с Чулпан Хаматовой. В постановке «Двое на качелях» она играла роль Гитель, но когда ушла в «творческий отпуск», роль отдали Кристине Орбакайте. Однако та сейчас живёт в США, а Хаматова вернулась в театр.

Об очередном конфликте в театре сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники. В конце июля из «Современника» ушёл Сергей Гармаш. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, сложившейся после смерти худрука Галины Волчек. По его словам, с приходом нового руководителя Виктора Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

При этом совсем скоро — начало театрального сезона, а из репертуара из-за демарша артистов неожиданно может выпасть сразу несколько спектаклей. Один только Гармаш был задействован в пяти постановках.

Комментируя ситуацию Чулпан Хаматова заявила, что не наблюдает ухудшения обстановки в «Современнике», о которой рассказал Гармаш. По её мнению, разногласия вызваны исключительно творческими противоречиями. При этом заслуженный артист РФ Василий Мищенко заявил, что Хаматова так говорит, потому что уход коллеги ей выгоден, потому что она хочет «подмять и возглавить театр», писал NEWS.ru.