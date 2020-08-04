Сафонов октазался играть с Хаматовой в спектакле «Современника»

Приглашённый актёр Кирилл Сафонов отказывается выходить на сцену «Современника» вместе с Чулпан Хаматовой. В постановке «Двое на качелях» она играла роль Гитель, но когда ушла в «творческий отпуск», роль отдали Кристине Орбакайте. Однако та сейчас живёт в США, а Хаматова вернулась в театр.
Об очередном конфликте в театре
При этом совсем скоро — начало театрального сезона, а из репертуара из-за демарша артистов неожиданно может выпасть сразу несколько спектаклей. Один только Гармаш был задействован в пяти постановках.
Комментируя ситуацию Чулпан Хаматова заявила, что не наблюдает ухудшения обстановки в «Современнике», о которой рассказал Гармаш. По её мнению, разногласия вызваны исключительно творческими противоречиями. При этом заслуженный артист РФ Василий Мищенко заявил, что Хаматова так говорит, потому что уход коллеги ей выгоден, потому что она хочет «подмять и возглавить театр», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен