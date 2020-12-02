Садальский восхитился новым образом Степаненко после пластики

https://static.news.ru/photo/d1480d64-34e4-11eb-b052-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Станислав Садальский опубликовал селфи с Еленой Степаненко, которая в свои 67 лет заметно похорошела после пластики. Актёры встретились на съёмках передачи у Малахова.

Садальский признался, что пришёл в восторг от того, как сейчас выглядит бывшая жена Петросяна.

Сегодня у Малахова Степаненко блистала, — подписал фото знаменитый артист.

Артистка произвела впечатление не только на Садальского, но и на его поклонников. Они по достоинству оценили новый образ Степаненко и оставили по этому поводу множество похвал.

«Елену не узнать», «Берите пример!», «Непотопляемая Елена», «Класс», оставили свои впечатления в комментариях пользователи.

Не так давно в СМИ появилась информация о болезни Степаненко. Но артистка разговорного жанра тут же заявила, что она здорова, бодра и активно снимается в новой передаче.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Елена Степаненко заболела коронавирусом и лечится дома.