Садальский рассказал правду про дом Пригожина в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/52db8b60-9a68-11eb-8bff-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский уличил Иосифа Пригожина во лжи насчёт недвижимости в Швейцарии. Актёр опубликовал в Instagram часть интервью продюсера, в котором тот нахваливает Моргенштерна, Валерию, Киркорова и жалуется, что дела у звёзд идут не так гладко.

Вот, например, у него самого не выплачен кредит на дом в Швейцарии. Это и стало для Садальского поводом посмеяться над продюсером.

Благодетель России — Иосиф Пригожин, прошу вас, искупайте его в аплодисментах. Он на них нарывается, — иронизирует актёр.

На самом деле, поясняет Садальский, дом Пригожина в Швейцарии в разы дешевле, чем можно себе предположить.

Друзья, скажу по секрету, только не выдавайте источник ФСБ, что у Пригожина с Валерией дом не в Швейцарии, а недалеко до Франции, но во Франции, а там в три раза дешевле домики. Просто лететь тоже до Женевы, поэтому он всем говорит, что в Швейцарии. Но в Швейцарии купить россиянам почти невозможно, а во Франции соседней можно и намного дешевле, — пишет Садальский.

На откровения актёра посыпалась куча комментариев. Люди возмутились попытками Пригожина пожаловаться на жизнь и вызвать сочувствие таким нелепым образом. «Всё, что нажито непосильным трудом!..», «Давайте сбор откроем, чтобы он погасил эту ипотеку. Ну, жалко ж человека, так страдает», иронизируют пользователи в комментариях.

Тему о финансовых трудностях актёров Пригожин поднял ещё в прошлом году. Артисты после этого разделились на два лагеря. Одни поддержали продюсера и согласились, что с деньгами на фоне пандемии у них туго. Другие возмутились откровениями Пригожина, который, по их мнению, жалуется, но при этом успевает шиковать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский обрушился с критикой на участников и организаторов музыкального шоу «Маска», обвинив их в «специальных вбросах» для поддержания популярности. Он считает, что у них низкий уровень культуры.