https://static.news.ru/photo/5037e40e-4c7f-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Станислав Садальский раскрыл секрет того, как на самом деле Тина Канделаки добилась известности. Ему не понравилось заявление ведущей в программе Бориса Корчевникова о том, что он якобы всего достигла сама.

Садальский припомнил, что все нужные связи и дружбы ведущей достались от него. На телевидение её «за руку» привёл Олег Марусев, представил Прошутинской и определили в программу «Времечко».

Консультантом Канделаки была Новодворская, которая «образовывала, как могла ограниченную, но амбициозную девицу», пишет актёр в своём микроблоге. А продюсер программы «Детали» Наталья Билан наговаривала Канделаки в наушник умные фразы и создавала ей имидж «интеллектуалки».

Её лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело, — не стесняется в обличении Садальский.

Но люди, считает актёр, ещё не забыли, как всё было на самом деле. Канделаки для приукрашивания своей жизни создала много баек. Так, свою дочь она назвала Меланией не из-за жены Трампа, а чтобы покрасивее звучала фамилия девочки — Кондрахина.

Да и с первым мужем Андреем Кондрахиным телеведущую тоже познакомил Садальский. И именно супруг проплачивал первые эфиры будущей звезды.

А когда у Андрея начались проблемы с малым бизнесом, все поддержали его. Кроме жены, — пишет актёр.

Не упустил Садальский возможности пройтись и по провинциальному говору ведущей. Он сообщил, что посоветовал нанять Тине ритора, но она не захотела. И эт теперь раздражает зрителей. А во время российско-грузинского конфликта телеведущая отреклась от своих грузинских корней и заявила, что она армянка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала скандал, разгоревшийся из-за показа финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада — Россия (3:5), который состоялся в 2011 году.