Садальский назвал ложью скандал с участием Тарзана и Королёвой

https://static.news.ru/photo/0871b214-fc31-11ea-8023-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Стас Садальский/youtube.com

Российский актёр Станислав Садальский прокомментировал скандал в семье певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

Так, на своём YouTube-канале Садальский назвал возникшую историю ложной — «у них такая семья, у них такая любовь, всё они брешут», подчеркнул артист.

Как писал NEWS.ru, ранее Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.