Садальский назвал ложью скандал с участием Тарзана и Королёвой

Российский актёр Станислав Садальский прокомментировал скандал в семье певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.
Так, на своём YouTube-канале Садальский назвал возникшую историю ложной — «у них такая семья, у них такая любовь, всё они брешут», подчеркнул артист.
Как писал NEWS.ru, ранее Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.
Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.
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