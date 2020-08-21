Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций

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Шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками видео, снятым во дворе их с примадонной эстрады Аллой Пугачёвой особняка. Пока сын четы, Гарри Галкин, подрезал вместе с матерью кусты, шестилетняя Лиза предпочла уединиться.

Родители доверили Гарри секатор и мальчик, под присмотром матери, весьма ловко для своих лет с ним управлялся, что отец снял на видео. Позже Галкин перевёл камеру на Лизу, которая стояла...