Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций

Часть подписчиков также посмеялись над внешним видом Виктории Лопырёвой. Однако многие подписчики отметили красоту модели даже с небольшим лишним весом.
Не, она красотка, даже до пластики. Ну немного в теле, ей идёт, пампуша такая, — привели комментарий пользователя на портале Teleprogramma.pro.
Как писал NEWS.ru ранее, Виктория Лопырёва спустя две недели после рождения сына смогла вернуться в прежнюю форму. Она поделилась, что лишний вес был, но быстро ушёл. Поклонники модели считают, что Виктории Лопырёвой повезло с генетикой.