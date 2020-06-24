«Руки Вверх!» хотят собрать миллионную аудиторию на туре в честь 25-летия

https://static.news.ru/photo/223a630c-b614-11ea-95b3-fa163e074e61_660.jpg Группа «Руки Вверх!» Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

В 2021 году группе «Руки Вверх!» исполняется 25 лет. Музыканты надеются собрать миллионную аудиторию во время концертного тура, посвящённого этому событию.

Если в в прошлом году команда солиста Сергея Жукова побывала с гастролями в 80 городах, то в следующем сезоне они хотят уменьшить число площадок, но увеличить их вместимость.

Городов будет чуть меньше, зато сами площадки вырастут — мы выступим на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Кульминация будет 24 июля в Москве в «Лужниках». Из соотечественников последними полные «Лужники» собрали Виктор Цой и группа «Кино», — рассказал Жуков в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он заметил, что для организации подобного масштаба концертов потребуются совсем другие ресурсы. Как человеческие, так и технические. В тур команда «Руки Вверх!» собирается вместо двух фур со сценической аппаратурой, светом и звуком везти восемь.

13 июня NEWS.ru писал, что Сергей Жуков представил премьеру видео на новую песню «Расскажи мне». Артист снял печальную историю о любви и привлёк к съемкам 13 девушек, в числе которых Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Ольга Бузова и другие звёзды.